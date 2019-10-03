Сотрудница аптеки рассказала о возможной болезни Боярского

Женщина заявила, что в день, когда артист нарушил ПДД, он торопился купить лекарства.

Народный артист России Михаил Боярский, который на днях нарушил ПДД в Петербурге, мог так поступить, так как торопился купить лекарства в аптеке. Такие предположения сделала сотрудница аптеки, в которую обратился музыкант в этот день, передает телеканал "Звезда".

Женщина отметила, что Боярский вошел в аптеку в плохом состоянии. Она предположила, что у него больное сердце. Артист купил препарат "Конкор", понижающий пульс, и свое постоянное лекарство. По словам сотрудницы аптеки, Боярский не мог стоять, и у него тряслись руки.

Ранее в сети появилось видео, на котором автомобиль марки Mercedes припарковался на встречной полосе на пересечении Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. По словам очевидцев, из иномарки вышел человек, похожий на Михаила Боярского.

В беседе с журналистами артист в грубой форме заявил, что автомобиль, нарушивший ПДД, действительно принадлежит ему, однако ему "насрать".

"А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас", - завершил разговор Боярский.

Видео: Telegram / 112