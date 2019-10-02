Боярский прокомментировал мушкетерскую парковку на встречной полосе Невского

Артист заявил журналистам, что ему "насрать".

Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал парковку своего "Мерседеса" на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. В беседе с журналистами "Фонтанки" он в грубой форме заявил, что автомобиль, нарушивший ПДД, действительно, принадлежит ему. Однако в этот день он не проезжал по этому перекрестку, но в принципе там "бывал".

"А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас", - завершил разговор Боярский.

Вечером 1 октября автомобиль народного артиста заметили на встречной полосе Невского проспекта. В сети появились фото и видео с места событий. От иномарки в момент съемки отходил ее владелец, актер и музыкант Михаил Боярский.

По словам горожан, "Мерседес" выехал с Большой Конюшенной улицы, развернулся и встал на Невском в неположенном месте. Очевидцы написали, что из машины вышел "некто очень похожий на кого-то, кого я привык видеть в шляпе".

Ранее мы писали, что ГИБДД проверяет сообщения о грубом нарушении ПДД Боярским.

Фото: pikabu / YuraOsinin

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