ГИБДД проверит законность парковки Боярского в центре Петербурга

Очевидцы неоднократно замечали, как артист оставлял авто в неположенных местах.

ГИБДД рассмотрит нарушения ПДД Михаилом Боярским, сообщил "78.ru" со ссылкой на правоохранителей. За последнее время мушкетер не раз оставлял свое авто в неположенном месте.

В октябре Боярский заплатил общую сумму 8 тыс. рублей за парковку на встречной полосе в центре Петербурга, но после этого нарушения продолжились. "Мерседес" актера еще раз заметили на обочине Невского проспекта 29 декабря, а затем 2 января.

Штраф может составить от 500 рублей.

В конце 2019 года артисту вручили почетный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

Фото: Михаил Боярский / VK

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