В Петербурге запустили голосование с предложением ввести этический кодекс для таксистов

Инициативу выдвинул Портал единой карты петербуржца.

Петербуржцам предложили проголосовать за создание и введение этического кодекса таксистов. Инициативу выдвинул Портал единой карты петербуржца после нескольких громких скандалов с водителями такси.

Проголосовать можно на самом портале и в аналогичном мобильном приложении, только необходимо авторизоваться в личном кабинете. Петербуржцам, у которых еще нет карты, предлагают для начала получить ее.

Отмечается, что за участие в голосовании пользователям портала начисляются бонусные баллы, которые впоследствии можно будет обменять на призы от партнеров проекта.

Неприятные случаи с участием таксистов продолжают происходить: один домогался пассажирки в Автово, второй трогал пассажирку за грудь, третий изнасиловал свою пассажирку в Отрадном.

Фото: pixabay