В Петербурге ищут таксиста, трогавшего грудь молодой пассажирки

Мужчина перелез на заднее сиденье и принялся целовать девушку против ее воли.

Вечером в понедельник, 15 февраля, в полицию обратилась с заявлением 22-летняя петербурженка. Как стало известно Piter.TV, девушка, работающая официанткой, попросила принять меры к водителю такси.

Со слов петербурженки, около пяти утра 14 февраля она возвращалась на такси домой. Водитель "Хендай Солярис" остановился на улице Зины Портновой и перелез на заднее сиденье к заявительнице. Мужчина начал трогать рукой грудь пассажирки и целовать лицо девушки против ее воли. Полиция разыскивает таксиста.

Ранее мы рассказывали, что пьяный автомобилист оказался участником хулиганской стрельбы в парке "Александрино".

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