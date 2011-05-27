Пьяный автомобилист оказался участником хулиганской стрельбы в парке "Александрино"

Об этом говорили видеозаписи в его мобильном телефоне.

Ночью 12 февраля полиция остановила на Ленинском проспекте автомобиль "Рено Каптюр", за рулем которого находился пьяный мужчина. 27-летнего мойщика клининговой компании сразу же доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что мужчина причастен к стрельбе в парке Александрино: на этот инцидент нажаловались местные жители четырьмя часами раньше.

Причастность автомобилиста к хулиганству выдали видеозаписи в его мобильном телефоне: на кадрах выпивший мужчина вместе с друзьями идет по парку, шумит и несколько раз стреляет в воздух из оружия. Установлено, что автомат принадлежит приятелю задержанного, Александру, который живет на проспекте Ветеранов. Отмечается, что по прибытии полиции в парк, на месте уже никого не оказалось.

Сейчас полиция разыскивает стрелка и еще одного участника компании. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД