В Петербурге осудят мужчину, распылившего газ из баллончика в лицо продавцу продуктового

Инцидент произошел в июне прошлого года в магазине на Измайловском.

В Ленинский районный суд Петербурга направили уголовное дело о разбое, совершенного с угрозой применения насилия. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Адмиралтейского района, фигурантом дела оказался местный житель.

Следствие полагает, что в июне 2020 года обвиняемый украл продукты в магазине на Измайловском проспекте, но мужчину попытался остановить продавец. Злоумышленник пустил в ход кулаки и распылил в лицо работнику газ из баллончика, после чего скрылся с места с похищенными товарами на 3 тысячи рублей.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, как пьяный клиент разбил два монитора в магазине электронной техники на Савушкина.

Фото: Piter.TV