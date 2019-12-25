Поздним вечером накануне, 17 февраля, 41-летняя петербурженка заказала себе такси через приложение "Ситимобил". Мужчина доставил пассажирку до места назначения, но не торопился выпускать ее из машины.
Женщина позже рассказала, что водитель отодвинул кресло назад и потянулся к ней, сидящей на заднем сиденье. Злоумышленник успел расстегнуть её куртку и оголить грудь, но пострадавшей удалось вырваться.
В компании рассказали, что предполагаемого водителя заблокировали сразу после обращения петербурженки.
С пассажиркой сейчас работает наш сотрудник, ей оказывается психологическая помощь. Мы также запустили почту hotline@city-mobil.ru для доверительного сообщения о некорректном поведении водителя. Сейчас мы дорабатываем стандарты сервиса для подключенных к нам водителей, с упором на корректное поведение с пассажирами
заявили в пресс-службе компании.
Напомним, скандальные истории, связанные с домогательствами со стороны водителей "Ситимобил" происходят не первый раз. После многократных обращений, было решено создать кодекс этики для петербургских таксистов.
Ранее мы писали, что мастурбировавшего при петербурженке таксиста задержали.
Фото: Piter.TV
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Здрaвствуйте. Прошу о помощи.
Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.
Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!
Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624
Заранее большое человеческое спaсибо.
Закыть давно пора данную компанию