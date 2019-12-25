Таксист попытался изнасиловать пассажирку в Автово

Петербурженка обратилась в полицию и за помощью к психологу.

Поздним вечером накануне, 17 февраля, 41-летняя петербурженка заказала себе такси через приложение "Ситимобил". Мужчина доставил пассажирку до места назначения, но не торопился выпускать ее из машины.

Женщина позже рассказала, что водитель отодвинул кресло назад и потянулся к ней, сидящей на заднем сиденье. Злоумышленник успел расстегнуть её куртку и оголить грудь, но пострадавшей удалось вырваться.

В компании рассказали, что предполагаемого водителя заблокировали сразу после обращения петербурженки.

С пассажиркой сейчас работает наш сотрудник, ей оказывается психологическая помощь. Мы также запустили почту hotline@city-mobil.ru для доверительного сообщения о некорректном поведении водителя. Сейчас мы дорабатываем стандарты сервиса для подключенных к нам водителей, с упором на корректное поведение с пассажирами заявили в пресс-службе компании.

Напомним, скандальные истории, связанные с домогательствами со стороны водителей "Ситимобил" происходят не первый раз. После многократных обращений, было решено создать кодекс этики для петербургских таксистов.

Ранее мы писали, что мастурбировавшего при петербурженке таксиста задержали.

Фото: Piter.TV