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Таксист попытался изнасиловать пассажирку в Автово
Сегодня, 14:54
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smirenny

Таксист попытался изнасиловать пассажирку в Автово

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Петербурженка обратилась в полицию и за помощью к психологу.

Поздним вечером накануне, 17 февраля, 41-летняя петербурженка заказала себе такси через приложение "Ситимобил". Мужчина доставил пассажирку до места назначения, но не торопился выпускать ее из машины.

Женщина позже рассказала, что водитель отодвинул кресло назад и потянулся к ней, сидящей на заднем сиденье. Злоумышленник успел расстегнуть её куртку и оголить грудь, но пострадавшей удалось вырваться. 

В компании рассказали, что предполагаемого водителя заблокировали сразу после обращения петербурженки. 

С пассажиркой сейчас работает наш сотрудник, ей оказывается психологическая помощь. Мы также запустили почту hotline@city-mobil.ru для доверительного сообщения о некорректном поведении водителя. Сейчас мы дорабатываем стандарты сервиса для подключенных к нам водителей, с упором на корректное поведение с пассажирами

заявили в пресс-службе компании.

Напомним, скандальные истории, связанные с домогательствами со стороны водителей "Ситимобил" происходят не первый раз. После многократных обращений, было решено создать кодекс этики для петербургских таксистов. 

Ранее мы писали, что мастурбировавшего при петербурженке таксиста задержали. 

Фото: Piter.TV

Теги: попытка изнасилования, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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elminarov
Сегодня 16:52

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.

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Аноним
Сегодня 15:48

Закыть давно  пора данную компанию

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