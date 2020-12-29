Мастурбировавшего при петербурженке таксиста задержали

Водителя арестовали на пять суток. Эксперты проверят его причастность к преступлению.

В субботу, 16 января, петербургского таксиста, который мастурбировал при пассажирке, задержали, сообщил Telegram-канал "Life shot".

Сам водитель заявляет, что пассажирка все выдумала: на самом деле он не мастурбировал, а просто смотрел клип, звук которого случайно прибавил. Поэтому девушке могло показаться, что она услышала стоны. Полицейские задержали его на пять суток. Эксперты взяли у него биологические образцы, чтобы проверить его причастность к преступлениям, связанным с изнасилованиями.

Напомним, что пострадавшая возмутилась тем, что компания "Ситимобил", в которой петербурженка и заказала злополучное такси, "не заботится о безопасности пассажиров и никак не проверяет водителей".

Фото: Piter.tv