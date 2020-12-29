Таксиста-онаниста из Петербурга арестовали на пять суток

Об этом рассказала пассажирка, при которой водитель включил порно и онанировал.

История с онанирующим при пассажирке таксистом получила продолжение. Петербурженка Мария Дьякова, которую 12 января вез в Пулково тот неадекватный таксист, рассказала в своем Instagram, что водителя арестовали на пять суток.

Со слов девушки, в суде выяснилось, что автомобилист с прошлого года лишен прав, однако все равно передвигается на автомобиле и к тому же работает таксистом. Также Мария рассказала, что автомобилист попал в ДТП в 2020 году и до сих пор не выплатил штраф в 30 тысяч рублей, а синяя "Киа Рио", на которой ехала девушка, на деле пробивается как автомобиль другой марки.

Мария возмутилась тем, что компания "Ситимобил", в которой петербурженка и заказала злополучное такси, "не заботится о безопасности пассажиров и никак не проверяет водителей".

Со мной они до сих пор не выходят на связь, что понятно, что им абсолютно все равно на историю и свою репутацию. Мария Дьякова

"Ситимобил" пересмотрит правила отбора водителей после инцидента с онанирующим таксистом

Видео: Instagram/ dkvmr