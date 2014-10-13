Для петербургских таксистов разработают кодекс этики

Горожане стали чаще жаловаться на неэтичное поведение таксистов.

В Петербурге появится Стандарт этичного поведения таксистов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту в своем Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что водитель такси – это не только безопасная доставка пассажиров, но еще и вежливое обращение к клиенту. В реальности же не все водители таксомоторных компаний соответствуют этому идеалу. Об этом свидетельствуют участившиеся жалобы горожан на неэтичное поведение таксистов.

Чтобы исправить ситуацию, в Комитете решили создать Кодекс этики для легковых такси.

Напомним, в январе 2021 года в Петербурге произошел скандал с участием такси компании "Ситимобил". Водитель удовлетворял свои физические потребности прямо при пассажирке. Теперь за нарушителями будут следить, также специалисты будут проверять подключения новых водителей в Петербурге, чтобы заблокированный водитель вновь не подключился к системе через другой таксопарк.

Фото: Piter.TV