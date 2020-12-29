В Петербурге заблокировали таксопарк, в котором работал водитель-онанист

Таксопарк допустил водителя-рукоблуда на линию под другим аккаунтом.

В четверг, 14 января, компания "Ситимобил" проверила таксопарк в Петербурге и заблокировала его за нарушение правил. Оказалось, что таксопарк допускал этого водителя на линию под другим аккаунтом. Об этом сообщили в пресс-службе такси.

Обойти систему и уникальный ID для каждого водителя можно только при помощи фрода: по договоренности с таксопарком или украв аккаунт другого водителя. Оба эти случая являются злостным нарушением, поэтому мы приняли решение заблокировать таксопарк пояснили в компании.

Теперь за нарушителями будут следить, также специалисты будут проверять подключения новых водителей в Петербурге, чтобы заблокированный водитель вновь не подключился к системе через другой таксопарк.

Напомним, таксиста сервиса "Ситимобил", которого петербурженка Мария Дьякова обвинила в том, что он занимался при ней онанизмом, поймали его коллеги и передали в полицию.

Ранее мы писали, что "Ситимобил" пересмотрит правила отбора водителей после инцидента с онанирующим таксистом.

Фото: Piter.tv