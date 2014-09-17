Петербургскому омбудсмену поступило почти 300 сообщений о нарушениях на выборах

Поступали сообщения о "каруселях" на разных участках, вбросах и их попытках, нарушении при надомном голосовании и нападении на члена одной из УИК.

Стало известно, что в Петербурге на горячую линию уполномоченного по права человека 18 сентября по состоянию на 19:00 поступило 269 обращений по поводу нарушений во время выборов. Об этом рассказали в аппарате городского омбудсмена Александра Шишлова.

В заявлении говорится, что от членов территориальных и участковых избирательных комиссий и наблюдателей поступило 269 сообщений о нарушениях, требующих дополнительной проверки и правовой оценки со стороны ЦИК РФ, СПбИК и правоохранительных органов.

Так, поступали сообщения о "каруселях" на разных участках, вбросах и их попытках, нарушении при надомном голосовании и нападении на члена одной из УИК. Также были жалобы такого характера, как препятствование работе членов УИК и наблюдателей от политических партий, запрет членам УИК вести фото- и видеосъемку, признаки принуждения к голосованию и отсутствие освещения в помещениях с бюллетенями.

Недавно Piter.tv писал о нарушениях, которые произошли в Петербурге во второй день голосвания. Так, в Петроградском районе предотвратили попытку вброса бюллетеней. В Приморском районе Петербурга в МО Ланское на УИК № 1806 полицейские задержали мужчину, который пришел со своими бюллетенями. У молодого человека нашли 15 бюллетеней за Марину Лыбаневу. На избирательном участке №1379 в Петербурге камеру видеонаблюдения заслонила летающая картонка. Примечательно, что в этот момент вскрывали сейф.

Ранее мы сообщали, что "Наблюдатели Петербурга" за 17 сентября получили 600 сообщений о нарушениях на выборах. Одно из наиболее распространенных нарушений на участках, по словам наблюдателей, наличие только одного сейфа вместо положенных двух.

Фото: Piter.tv

