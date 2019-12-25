"Наблюдатели Петербурга" за 17 сентября получили 600 сообщений о нарушениях на выборах

Одно из наиболее распространенных нарушений на участках, по словам наблюдателей, наличие только одного сейфа вместо положенных двух.

В Петербурге за первый день выборов, 17 сентября, организация "Наблюдатели Петербурга" получила 600 сообщений о нарушениях. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Одно из наиболее распространенных нарушений на участках, по словам наблюдателей, наличие только одного сейфа вместо положенных двух. В результате бумаги хранят в тумбочках, шкафах или просто на столах.

Также характерное нарушение на избирательных участках - отсутствие документов о передаче сейф-пакетов из территориальных в участковые избирательные комиссии; большое число заявок на надомное голосование. Так, в Выборгском районе их количество превышает явку на муниципальных выборах 2020 году, а также массовое голосование курсантов и бюджетников. Сотрудники УИК часто ограничивают право наблюдателей на фото- и видеосъёмку.

Ранее Piter.tv сообщал, что на избирательном участке в Петербурге задержали мужчину в костюме бюллетеня.

Фото: Piter.tv