В Петербурге за год выписали 959 тысяч штрафов за нарушение правил стоянки

В ходе обсуждения парламентарии озвучили впечатляющую статистику транспортных санкций за 2025 год.

Парламент Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению изменений в региональное законодательство об административных правонарушениях. На заседании 18 марта депутаты поддержали соответствующий законопроект в первом чтении. Обсуждение документа сопровождалось обнародованием данных о количестве штрафов, выписанных водителям.

Один из авторов инициативы, единоросс Алексей Цивилев, привел статистику за 2025 год. По его информации, в Северной столице было составлено 959 тысяч постановлений за нарушение правил остановки и стоянки. Данные санкции применяются по статье 12.16 КоАП России, которая касается несоблюдения требований дорожных знаков или разметки. Размер штрафа по этой статье составляет 4,5 тысячи рублей.

Кроме того, парламентарий сообщил о других видах нарушений. За игнорирование правил пользования платными парковками в городе оформили 796 тысяч постановлений. Штрафы за безбилетный проезд по платным дорогам получили 50 тысяч водителей. Еще 401 штраф был назначен за хранение разукомплектованных транспортных средств.

По итогам голосования законопроект получил одобрение большинства депутатов. Документ перешел на следующую стадию — подготовку ко второму чтению.

