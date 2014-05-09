В работе появились розовые и голубые цвета.

Петербургский "снежный скульптор" поздравил женщин открыткой к 8 марта. Фотографию новой работы Владимира Кузьмина, который работает во дворе своего дома на Ланском шоссе, разместили в соцсети Instagram.

Владимир показал трехмерную открытку с надписью "С 8 Марта, любимые". В работе появились розовые и голубые цвета.

Народный скульптор, который старается создавать копии известных монументов, ежедневно проводит по 3-4 часа на улице. Автор Ростральной колонны из снега рассказал о своем 10-летнем хобби.

В следующем году Владимир Кузьмин намерен воссоздать Спас-на-Крови.

81-летний трубач Михаил Тюменцев, известный как Дядя Миша, поздравил петербурженок с 8 марта.

Фото: Instagram / @aleksandr_laseev