Житель Приморского района создает скульптуры из снега на Ланском шоссе

Мужчина украшает свой двор уже 11 лет.

Житель Приморского района каждую зиму создает скульптуры в своем дворе на Ланском шоссе. Этой зимой Владимир Кузьмин вылепил Ростальную колонну и античные вазы. Кадрами поделилась пресс-служба администрации Приморского района.

Скульптор делает подобные работы уже 11 лет и никогда не повторяется. Основным материалом является снег, но также для создания скульптуры требуется пила по металлу, кухонная терка, лопатка и пульверизатор с водой.

В следующем году Владимир Кузьмин намерен воссоздать Спас-на-Крови.

В социальных сетях пользователи по имени Виктория поделилась архивным кадром, который был сделан в 2011-м году. На нем, по всей видимости, та самая крепость, о котором говорил скульптор на видео.

Видео: ВКонтакте / пресс-служба администрации Приморского района, Виктория Рыбальченко