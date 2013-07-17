В Петербурге пенсионер вылепил из снега Ростральную колонну

Мужчина украшает свой двор снежными шедеврами уже на протяжении 10 лет.

Петербургский пенсионер Владимир Кузьмин, известный как "зимний скульптор", создал очередной шедевр. Во дворе своего дома на Ланском шоссе он вылепил из снега Ростральную колонну. В сети появились фотографии со снежной достопримечательностью.

По словам соседей, "зимний скульптор" украшает двор уже на протяжении 10 лет. Он воссоздает снежные копии городских достопримечательностей. Среди его работ Исаакиевский и Петропавловский соборы, Спас на Крови. Теперь коллекцию дополнила Ростральная колонна. Рядом с ней стоит ваза, сделанная также из снега.

Ранее мы писали, что лесничий украсил выборгский парк "Монрепо" ледяными барельефами.

Фото: Instagram / aleksandr_laseev