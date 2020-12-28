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Лесничий украсил выборгский парк "Монрепо" ледяными барельефами
Сегодня, 10:16
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nastya960

Лесничий украсил выборгский парк "Монрепо" ледяными барельефами

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Необычные украшения располагаются на эко-маршруте.

В парке "Монрепо" появился ледяной медведь, которого создал лесничий Владимир Чантурия. Несколько дней назад в парке также появились изображения волка и розы. Положительные отзывы и комментарии вдохновили лесничего сотворить новый барельеф.

Снимку ледяных скульптур появилась в официальной группе парка "Монрепо". Сотрудники парка отметили, что на изготовление каждой фигуры уходит несколько суток.

Необычные украшения располагаются на эко-маршруте.

В конце прошлого года в парке Монрепо 7-летний ребёнок провалился под лед.

Фото: ВКонтакте/ Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"

Теги: монрепо, скульптуры
Категории: Лента новостей, Выборг, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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