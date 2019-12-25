В парке Монрепо 7-летний ребёнок провалился под лед

Его вытащили родители и охранник парка.

Сотрудникам парка Монрепо в воскресенье, 27 декабря, пришлось спасать 7-летнего ребёнка, который провалился под лёд. Об этом сообщили на официальной странице музея-заповедника в соцсети "ВКонтакте".

В бухте с наступлением морозов установился лед, и многие решили воспользоваться данной возможностью и посетить остров Людвигштайн. А это категорически запрещено правилами.

Охранник заметил, что ребенок по пояс оказался в воде, и поспешил помочь его родителям. К счастью, обошлось без жертв. Специалисты отметили, что после очистки буты, глубина в ней составляет почти 2 метра.

В парке Монрепо 1 января сделали бесплатный вход.

Фото: ВК/ Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"