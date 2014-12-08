Автор Ростральной колонны из снега рассказал о своем 10-летнем хобби

Водитель на пенсии с Черной речки поделился методикой создания своих недолговечных, но красивых работ.

Автор Ростральной колонны из снега – петербуржец Владимир Кузьмин – рассказал о своем 10-летнем хобби. Методикой создания монумента из недолговечного материала житель дома на Ланском шоссе поделился с порталом "Фонтанка". Рядом с колонной стоит ваза, сделанная также из снега.

Основным материалом является снег, но также для создания скульптуры требуется пила по металлу, кухонная терка, лопатка и пульверизатор с водой. Владимир рассказал, что он берет коробки с помойки, засыпает туда снег, утрамбовывает и закрывает. Полученные кирпичики служат "полуфабрикатами" для будущих творений – их нужно поставить один на другой, а потом с помощью инструмента вытачивать нужную форму.

Народный скульптор, который старается создавать копии известных монументов, ежедневно проводит по 3-4 часа на улице.

В следующем году Владимир Кузьмин намерен воссоздать Спас-на-Крови.

Фото: Instagram / @aleksandr_laseev