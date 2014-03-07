81-летний трубач Дядя Миша поздравил петербурженок с 8 марта

Трубач выступил во дворе дома на улице Зодчего Росси.

81-летний трубач Михаил Тюменцев, известный как Дядя Миша, поздравил петербурженок с 8 марта. Музыкант пришел поздравить жителей дома на улице Зодчего Росси с Международным женским днем. Видео с места показал портал "Фонтанка".

Перед тем, как выступать, музыкант поведало о своей любви к женщинам.

Если вас любит 1000 мужчин, то среди них есть Миша Тюменцев! Женщина, если тебя любит 100 мужчин. Женщина, если тебя любит один мужчина, так это же Миша Тюменцев Трубач Дядя Миша

Помимо Михаила Тюменцева петербурженок и женщин по всей стране поздравили глава МИД РФ Сергей Лавров, губернатор Северной столицы Александр Беглов, вице-губернатор Олег Эргашев и военнослужащие Западного военного округа.

Фото: Piter.tv (архив)