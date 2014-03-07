Вице-губернатор Петербурга поздравил женщин-врачей с 8 марта

Олег Эргашев поздравил женщин на концерте в БКЗ "Октябрьский".

В БКЗ "Октябрьский" прошёл концерт для медработников Петербурга и Ленобласти, приуроченный к Международному женскому дню. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев поздравил женщин-врачей с праздником, передаёт пресс-служба Смольного.

Вы – героини нашего времени. Никому не выпало столько трудностей, столько ответственности за последний год, как вам. Многим из вас пришлось быстро сменить специализацию – стать инфекционистами. Вы не понаслышке знаете, что такое "красная зона сказал вице-губернатор.

Эргашев отметил, что в зале присутствовало порядка 2,5 тыс. врачей, которые с самого начала пандемии боролись с коронавирусом. В качестве подарка для женщин организовали концерт. На котором выступили Симфонический оркестр Ленобласти "Таврический", солист музыкального театра "Санкт-Петербург Опера" Владимир Целебровский, победители проекта "Голос" Дина Гарипова и Александра Воробьёва и многие другие.

Праздничный концерт организован при поддержке "Группы ЛСР".

Ранее мы писали, что петербургские военнослужащие ЗВО поздравили жительниц города с 8 марта.

Фото: gov.spb.ru