Губернатор напомнил, что женщины оставались источником невероятной силы и веры, несмотря на все невзгоды.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пожелал петербурженкам "весеннего настроения" 8 марта. Поздравление в честь Международного женского дня градоначальник разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

За минувший год, в том числе на женскую долю, выпало немало забот и волнений. Но жительницы нашего города всегда славились самоотверженностью и трудолюбием и потому добивались поразительных успехов в любых видах деятельности. А в самые темные периоды – стойко переносили все лишения и невзгоды, оставаясь при этом источником невероятной силы и веры. Александр Беглов

До этого отдельное поздравление с Международным женским днем губернатор Петербурга выпустил вместе с главой Законодательного собрания Вячеславом Макаровым. В обращении городские власти напомнили, что во времена пандемии на долю врачей, медсестёр, учителей и преподавателей, социальных работников, сотрудниц полиции и представительниц других профессий выпало серьёзное испытание. Им удалось пройти трудное время с честью.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга поручил главе Невского района решить вопрос с недобросовестными управляющими компаниями.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов