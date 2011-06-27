Беглов призвал разобраться с недобросовестными управляющими компаниями Невского района

Губернатор города получил жалобу от жительницы Рабфаковского переулка.

Градоначальник Петербурга поручил главе Невского района решить вопрос с недобросовестными управляющими компаниями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Это произошло во время рабочего объезда по Невскому району, когда к Александру Беглову подошла жительница Рабфаковского переулка и пожаловалась на плохую работу компании, которая обслуживает ее дом. Губернатор указал, что с недобросовестными исполнителями нужно расторгать договоры.

Ранее в Piter.tv сообщили, что у метро "Проспект Большевиков" создадут общественное пространство.

Фото: Piter.tv