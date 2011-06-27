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Беглов призвал разобраться с недобросовестными управляющими компаниями Невского района
Сегодня, 20:31
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kraratau27

Беглов призвал разобраться с недобросовестными управляющими компаниями Невского района

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Губернатор города получил жалобу от жительницы Рабфаковского переулка.

Градоначальник Петербурга поручил главе Невского района решить вопрос с недобросовестными управляющими компаниями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Это произошло во время рабочего объезда по Невскому району, когда к Александру Беглову подошла жительница  Рабфаковского переулка и пожаловалась на плохую работу компании, которая обслуживает ее дом. Губернатор указал, что с недобросовестными исполнителями нужно расторгать договоры.

Ранее в Piter.tv сообщили, что у метро "Проспект Большевиков" создадут общественное пространство.

Фото: Piter.tv

 

Теги: губернатор, невский район, управляющие компании
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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