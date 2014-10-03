У метро "Проспект Большевиков" создадут общественное пространство

Деньги на благоустройство территории уже выделили.

У метро "Проспект Большевиков" появится современное общественное пространство с аллеями и зонами отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города 6 марта.

Александр Беглов уточнил, что проект благоустройства территории разработали еще в прошлом году. Планируется, что на участке земли между улицей Коллонтай, проспектом Пятилеток и Клочковым переулком появятся прогулочные зоны со скамейками и навесами от солнца и дождя. Предполагается озеленение территории: посадят кустарники, деревья и цветы. Откроется здесь и медиазона с экранами, создадут скейт-борд площадку. В планах две велопарковки. Любители интеллектуальных встреч тоже найдут себе занятие - планируется построить амфитеатр, в котором будут проводить лекции и мастер-классы. В пространстве для отдыха обеспечат общедоступный интернет.

Территорию планируют адаптировать для маломобильных граждан. Губернатор попросил убрать излишние провода у метро. Средства на реализацию проекта уже выделили.

Как сообщает глава города, последний раз благоустройство здесь проводилось 20 лет назад.

Ранее в Piter.tv сообщили, что в Петербурге введут в эксплуатацию 55 объектов в 2021 году.