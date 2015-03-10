В Петербурге введут в эксплуатацию 55 объектов в 2021 году

О планах на 2021 год сообщил губернатор Александр Беглов на своей странице в соцсети.

В пятницу, 5 марта, губернатор Александр Беглов сообщил, что благодаря внесенным в Адресную инвестиционную программу изменениям в Петербурге достроят 13 социально значимых объектов.

Петербуржцы ждали готовность некоторых объектов много лет из-за недобросовестных подрядчиков. Речь идет также о трех новых школах, четырех детсадах, двух детских и одной поликлиниках. Кроме этого достроят социально-реабилитационного центр для несовершеннолетних и центр социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Таким образом, за счет городского бюджета в будущем 2021 года введут 30 социально значимых объектов и 25 объектов, построенных инвесторами.

Ранее мы писали, что Петербургу выделят почти 800 млн рублей на ремонт и строительство дорог в 2022 году.

Фото: Piter.TV