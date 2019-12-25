Петербургу выделят почти 800 млн рублей на ремонт и строительство дорог в 2022 году

Соответствующее распоряжение дали в Правительстве РФ.

Правительство РФ распорядилось выделить Петербургу дополнительные 792 млн рублей на строительство и ремонт дорог. Как сообщили в пресс-службе Смольного, эти средства потратят в 2022 году на значимые для города работы: вторые этапы реконструкции Приморского и Петрозаводского шоссе, строительство развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Работы здесь уже ведутся. Также деньги пойдут на реконструкцию Лиговского путепровода и строительство первого этапа Южной широтной магистрали.

По словам Беглова, федеральная поддержка строительства дорог важна для города, поскольку Петербург часто принимает крупные международные мероприятия.

В этом году состоятся Петербургский международный экономический форум, матчи Евро-2020. Состояние дорог впрямую влияет как на репутацию Петербурга, так и на комфортную городскую среду. губернатор

Отмечается, что в конце 2020 года Федеральное дорожное агентство и правительство Петербурга заключили соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, согласно которому город получит порядка 10,7 млрд в течение 2021-2023 годов. Деньги выделяются на финансовое обеспечение строительства дорожной инфраструктуры.

Фото: Piter.TV