В Петроградском районе успешно завершен ремонт двух улиц

Данные улицы обеспечивают транспортное сообщение к значительным социально-значимым объектам региона, включая корпуса Военно-космической академии, филиал Финансового университета Правительства РФ, школу-гимназию №160 и дошкольное образовательное учреждение.

Ремонтные работы на улицах Красного Курсанта и Съезжинской в Петроградском районе успешно завершены, сообщила пресс-служба городского правительства. Основные цели проведенных мероприятий включали повышение удобства и безопасности для водителей и пешеходов, а также увеличение долговечности дорожных покрытий.

На улице Красного Курсанта протяженностью 1,4 километра осуществлен капитальный ремонт дорожного полотна: старое покрытие демонтировано, поверх проложены два слоя свежего асфальтобетона, установлены новые крышки канализационных люков и выполнена разметка с использованием термопластика. Итоговая площадь отремонтированной проезжей части превысила 23 тысячи квадратных метров, а площади тротуаров — более 10 тысяч квадратных метров.

Съезжинская улица, длина которой составляет 760 метров и является продолжением улицы Красного Курсанта, также подверглась ремонту и достигла нормативных стандартов качества. Были обновлены более 10 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и около 5 тысяч квадратных метров тротуаров, произведена новая дорожная разметка.

Данные улицы обеспечивают транспортное сообщение к значительным социально-значимым объектам региона, включая корпуса Военно-космической академии, филиал Финансового университета Правительства РФ, школу-гимназию №160 и дошкольное образовательное учреждение. Кроме того, обе улицы обладают архитектурно-историческим потенциалом благодаря расположенным там памятникам архитектуры, таким как доходный дом А.А. Антоновой и доходный дом М.С. Берковского.

До этого момента аналогичные ремонтные работы были выполнены на улице Яблочкова, где обновили более 3 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и тротуаров.

Еще одним объектом ремонта стала набережная Морского проспекта, где реконструировали свыше одного километра дорожного полотна площадью около 19 тысяч квадратных метров, обновили порядка 8 тысяч квадратных метров тротуаров, заменили люки и отдельные участки бордюра.

В дальнейшем, в 2025 году, планируется капитальное обновление Каменноостровского проспекта — ключевой магистрали Петроградского района. Ремонт коснется участка от Троицкого моста до набережной реки Большая Невка общей протяженностью 3,5 километра. В рамках проекта предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие на площади более 81 тысячи квадратных метров, отремонтировать тротуарные зоны и нанести разметку термопластиком.

Фото: Правительство Петербурга