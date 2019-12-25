Петербург вступает во второй этап снятия карантинных ограничений

В городе стартовала навигация на реках и каналах.

В Петербурге наступил второй этап снятия карантинных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как ранее сообщали в Смольном, с 28 июня официально в городе разрешается посещение парков, скверов, детских и спортивных площадок, открывается навигация по рекам и каналам Северной столицы. Скамейки и другие объекты благоустройства будут дезинфицироваться.

Полный разбор новой версии "коронавирусных" ограничений от редакции Piter.tv можно найти по ссылке.

Горожанам придется соблюдать меры предосторожности. Аттракционы и торговые точки будут закрыты. Днем позже, 29 июня, летние кафе начнут работу: расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра. Ленинградский зоопарк также разрешено посещать именно с этого дня.

Фото: Piter.tv