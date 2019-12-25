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Петербург вступает во второй этап снятия карантинных ограничений
Сегодня, 7:29
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fvbykov

Петербург вступает во второй этап снятия карантинных ограничений

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В городе стартовала навигация на реках и каналах.

В Петербурге наступил второй этап снятия карантинных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как ранее сообщали в Смольном, с 28 июня официально в городе разрешается посещение парков, скверов, детских и спортивных площадок, открывается навигация по рекам и каналам Северной столицы. Скамейки и другие объекты благоустройства будут дезинфицироваться. 

Полный разбор новой версии "коронавирусных" ограничений от редакции Piter.tv можно найти по ссылке

Горожанам придется соблюдать меры предосторожности. Аттракционы и торговые точки будут закрыты. Днем позже, 29 июня, летние кафе начнут работу: расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра. Ленинградский зоопарк также разрешено посещать именно с этого дня. 

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

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