С 28 июня в Петербурге откроется навигация по рекам и каналам

Питание на борту теплоходов будет пока запрещено.

В грядущее воскресенье, 28 июня, в Петербурге откроется навигация по рекам и каналам. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире программы "Новый взгляд" на телеканале "78".

Коммерческая навигация в Северной столице будет разрешена с 10 утра воскресенья. Более сотни судов готовы к выходу на воду. "Хочется порадовать петербуржцев и гостей города — они соскучились по нашей воде", - отметил Беглов, добавив, что питание на борту будет пока запрещено.

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