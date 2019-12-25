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Ленинградский зоопарк ждет первых посетителей
Сегодня, 19:13
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smirenny

Ленинградский зоопарк ждет первых посетителей

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Зоопарк начнет работу с 29 июня.

В четверг, 26 июня, стало известно, что совсем скоро Ленинградский зоопарк вновь откроет свои двери для петербуржцев. 

Зоопарк возобновит работу с понедельника, 26 июня. Отмечается, что в помещениях фасада посетителям нужно будет носить маски и перчатки, однако под открытым небом это необязательно. 

С воскресенья, 28 июня, откроется ЦПКиО на Елагином острове. Все музейные объекты пока будут закрыты, однако петербуржцам разрешено пользоваться  детскими площадками и базами проката спортивного инвентаря.

Piter.TV узнал, от каких запретов избавятся петербуржцы 28 июня.

Фото: vk.com/spbzoopark

Теги: зоопарк, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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