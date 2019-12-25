От каких запретов избавятся петербуржцы 28 июня

Пандемия коронавируса продолжает отступать. С каждым днем в Петербурге становится все меньше заболевших и все больше выздоровевших. По данным за 25 июня, в городе зарегистрировано 223 новых пациентов с COVID-19. Из больниц выписали 395 человек, 47 – умерли. В связи с тем, что Северная столица вышла на плато по заболеванию, горожанам начали смягчать ограничения. Карантинные меры начнут ослабевать уже в это воскресенье. Piter.TV рассказывает петербуржцам, что можно будет делать и нельзя с 28 июня.

Снятие ограничений

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ослаблении ограничений. С 28 июня горожанам можно будет посещать парки, сады и скверы, также откроются детские и спортивные площадки.

В это воскресенье откроется навигация по рекам и каналам, но без питания на борту. К выходу на воду готовы более сотни судов. "Хочется порадовать петербуржцев и гостей города – они соскучились по нашей воде", - отметил Александр Беглов.

С понедельника, 29 июня, возобновится работа летних кафе. Жители города смогут выпить прохладительные напитки и поесть ресторанные блюда, но только на улице. В помещениях находиться по-прежнему запрещено. Столики должны быть расставлены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Сотрудники общепита обязаны носить средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

Возобновить работу смогут только те кафе и рестораны, которые получат уникальный QR-код, подтверждающий выполнение всех необходимых стандартов безопасности.

С начала следующей недели также станут доступны для горожан зоопарки площадью более 5 га. ЗАГСам разрешили проводить торжественные регистрации брака. При этом в помещении, где будет проходить роспись, смогут находиться одновременно не более 10 человек, за исключением работников.

С 29 июня начнут работать салоны красоты, но только по предварительной записи. Развлекательные услуги пока будут не доступны для посетителей. Останутся закрытыми торговые центры, аттракционы и прокат лодок.

Этапы снятия ограничений

Последний раз ограничения в Петербурге смягчали 22 июня. Тогда в городе официально разрешили начать работу каршерингу и открыться санаториям. При этом работодатели должны соблюдать все предписания Роспотребнадзора и регулярно проводить дезинфекцию.

Кроме того, петербуржцы уже почти две недели свободно могут посещать парикмахерские, библиотеки, бани, фотосалоны и мебельные магазины. Возобновлен тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях.

С 15 июня начали работать непродовольственные магазины, ветеринарные клиники, прокат велосипедов и самокатов, МФЦ, дилерские центры, нотариальные и риэлтерские конторы. Разрешено посещать церкви и кладбища. С этого дня в полном объеме восстановилось действие льготных и бесплатных проездных билетов на пригородных поездах и автобусах.

Под запретом остаются любые массовые мероприятия. Жители Петербурга пока не могут сходить на концерт или в театр, посмотреть премьеру фильма в кинотеатре. Также закрыты музеи.

Заядлым тусовщикам тоже не повезло – отдохнуть в ночных клубах и барах все еще не получится. Метро в Северной столице продолжит работать по карантинному времени – до 22 часов.

Фото: pixabay.com, visit-petersburg.ru