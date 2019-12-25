От каких запретов избавятся петербуржцы 28 июня

Снятие ограничений
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ослаблении ограничений. С 28 июня горожанам можно будет посещать парки, сады и скверы, также откроются детские и спортивные площадки.
В это воскресенье откроется навигация по рекам и каналам, но без питания на борту. К выходу на воду готовы более сотни судов. "Хочется порадовать петербуржцев и гостей города – они соскучились по нашей воде", - отметил Александр Беглов.
С понедельника, 29 июня, возобновится работа летних кафе. Жители города смогут выпить прохладительные напитки и поесть ресторанные блюда, но только на улице. В помещениях находиться по-прежнему запрещено. Столики должны быть расставлены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Сотрудники общепита обязаны носить средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.
Возобновить работу смогут только те кафе и рестораны, которые получат уникальный QR-код, подтверждающий выполнение всех необходимых стандартов безопасности.
С начала следующей недели также станут доступны для горожан зоопарки площадью более 5 га. ЗАГСам разрешили проводить торжественные регистрации брака. При этом в помещении, где будет проходить роспись, смогут находиться одновременно не более 10 человек, за исключением работников.
С 29 июня начнут работать салоны красоты, но только по предварительной записи. Развлекательные услуги пока будут не доступны для посетителей. Останутся закрытыми торговые центры, аттракционы и прокат лодок.
Этапы снятия ограничений
Последний раз ограничения в Петербурге смягчали 22 июня. Тогда в городе официально разрешили начать работу каршерингу и открыться санаториям. При этом работодатели должны соблюдать все предписания Роспотребнадзора и регулярно проводить дезинфекцию.
Кроме того, петербуржцы уже почти две недели свободно могут посещать парикмахерские, библиотеки, бани, фотосалоны и мебельные магазины. Возобновлен тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях.
С 15 июня начали работать непродовольственные магазины, ветеринарные клиники, прокат велосипедов и самокатов, МФЦ, дилерские центры, нотариальные и риэлтерские конторы. Разрешено посещать церкви и кладбища. С этого дня в полном объеме восстановилось действие льготных и бесплатных проездных билетов на пригородных поездах и автобусах.
Под запретом остаются любые массовые мероприятия. Жители Петербурга пока не могут сходить на концерт или в театр, посмотреть премьеру фильма в кинотеатре. Также закрыты музеи.
Заядлым тусовщикам тоже не повезло – отдохнуть в ночных клубах и барах все еще не получится. Метро в Северной столице продолжит работать по карантинному времени – до 22 часов.
Фото: pixabay.com, visit-petersburg.ru
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