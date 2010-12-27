Петербург снова встал в крупные пробки

К вечеру плотность дорог доросла до 9 баллов.

К вечеру 17 октября Петербург снова встал в пробки. Последнее замедление движения в городе было позавчера.

Сегодня днем на дорогах были 6-балльные пробки, по данным мобильных сервисов. К 16:40 плотность на дорогах выросла до значения 7. Автолюбителям успел помешать сваливший прямо на проезжую часть отходы мусоровоз, ДТП на Комендантском проспекте, засыпавшее дорогу осколками аварии. Также в первой половине дня возле метро "Улица Дыбенко" не работал светофор, что сильно затормозило движение на одноименной улице и проспекте Большевиков. Сказался на скорости автомобильных потоков и непрекращающийся дождь.

На данный момент город утопает в девятибалльных пробках. Карты дорог практически сплошь окрашены красным.

Ранее Минтранс поддержал снижение допустимого превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

Фото: Piter.TV; скрин Яндекс-пробки