На юге КАД образовалась восьмикилометровая пробка

Водители "застряли" на внешнем кольце КАД на юге города.

Вечером 15 октября на внутреннем кольце КАД на юге Петербурга образовалось несколько серьезных заторов. Водители застряли в восьмикилометровой пробке в районе Шушар, а также на Вантовом мосту.

С сегодняшнего дня на участке от Софийской улицы до проспекта Обуховской обороны ведутся ремонтные работы по устранению дефектов дорожного покрытия на подходах к деформационным швам. Две полосы движения закрыты, на других двух действуют скоростные ограничения.

Также затор образовался от проспекта Обуховской обороны и далее по Вантовому мосту в сторону развязки с Народной улицей. На подъезде к мосту с 23 сентября ведутся ремонтные работы, они закончатся 26 ноября.По данным сервиса "Яндекс. Карты", на участке произошло четыре ДТП.

В 19 часов в городе наблюдались серьезные пробки в 8 баллов, однако к 20 часам дороги освободились. На данный момент, по данным "Яндекс.Карты", дорожно-транспортная ситуация оценивается в 5 баллов.

Накануне в городе образовались 9-балльные пробки.

Фото: "Яндекс.Карты", vk.com/unreleased_dtp