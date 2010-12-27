На юге КАД на четыре дня перекроют две полосы движения

Работы будет производить с 15 по 18 октября.

С 15 октября на внешнем кольце КАД от Софийской улицы до проспекта Обуховской обороны две полосы движения будут закрыты, а на остальных двух введут ограничения, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке проведут работы по устранению дефектов дорожного покрытия на подходах к деформационным швам, они пройдут в круглосуточном режиме. Для движения автотранспорта перекроют третью и четвертую полосу, а по первой и второй скорость движения ограничат до 50 км/ч.

На месте работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, также будет смонтирована световая сигнализация. Всю информацию можно будет узнать из табло и знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД,

Работы завершатся 18 октября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за ремонта до 18 октября вводятся ограничения в тоннеле дамбы.

Фото: пресс- служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"