Из-за ремонта до 18 октября вводятся ограничения в тоннеле дамбы

Ограничения начали действовать с 14 октября.

Дирекция КЗС Санкт-Петербурга сообщила на официальном сайте о том, что из-за ремонтно-восстановительных работ с 14 по 18 октября уменьшат количество полос в Невском отсеке.

Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель , но не более чем на 7-10 минут.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и просит водителей следить за сообщениями на информационных табло, временными знаками и дорожной разметкой.

Также до 27 октября на проспекте Энгельса будут ремонтировать дорожное покрытие.

Фото: Дирекция КЗС