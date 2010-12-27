До 27 октября на проспекте Энгельса будут ремонтировать дорожное покрытие

В ГАТИ рассказали об ограничениях в движении на севере Петербурга.

С 5 октября в Петербурге вступают в силу новые ограничения в движении. О них рассказали в пресс-службе Государственной административной технической инспекции.

С субботы, 5 октября, по 9 ноября поэтапно ограничат движение транспорта по улице Оптиков. Первый этап дорожных работ пройдет на участке от Туристской улицы до Планерной улицы, включая перекрестки.

С 00:00 до 06:00 7 октября вступят в силу ограничения по Сердобольской улице у Студенческой улицы, а затем с 00:00 до 06:00 с 8 по 11 октября по Студенческой улице от Земледельческой улицы до Сердобольской улицы. Там будут вестись работы по ремонту газопровода.

Масштабные работы по ремонту дорожного покрытия пройдут на проспекте Энгельса. В ночное время с 22:00 до 07:00 с 28 по 22 октября нельзя будет проехать от Светлановской площади к Решетовой улице и по Манчестерской, Дрезденской, Гданьской и Гаврской улицам в створе проспекта Энгельса.

В эти же часы, но с 23 по 27 октября будет закрыто движение транспорта по проспекту Энгельса от Рашетовой улицы к Светлановской площади. Ремонт также коснется Скобелевского проспекта, Елецкой, Енотаевской, Калязинской, Кольской, Кубанской, Ломовой, Эммануиловской и Нежинской улиц, а также Удельного проспекта.

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