Петербургские водители застряли в "девятибалльных" пробках

В "час пик" в большинстве районов города образовались заторы.

В понедельник в 18 часов на дорогах Петербурга образовались серьезные пробки. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", отметка достигла 9 баллов. Заторы наблюдались почти во всех районах города.

Максимальные пробки были зафиксированы в Центральном районе. Движение было практически заблокировано на Невском проспекте и вблизи центральных станций метро.

Также водителям пришлось провести немало времени на Петроградской стороне. На дорожно-транспортной ситуации сказались дорожные перекрытия на Большом проспекте.

Спустя несколько часов дороги стали гораздо свободнее, и по состоянию на 20.30 пробки оцениваются в 4 балла.

Фото: "Яндекс.Карты".