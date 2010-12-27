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Петербургские водители застряли в "девятибалльных" пробках
Сегодня, 20:37
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nadezhda_sib

Петербургские водители застряли в "девятибалльных" пробках

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В "час пик" в большинстве районов города образовались заторы.

В понедельник в 18 часов на дорогах Петербурга образовались серьезные пробки. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", отметка достигла 9 баллов. Заторы наблюдались почти во всех районах города.

Максимальные пробки были зафиксированы в Центральном районе. Движение было практически заблокировано на Невском проспекте и вблизи центральных станций метро. 

Также водителям пришлось провести немало времени на Петроградской стороне. На дорожно-транспортной ситуации сказались дорожные перекрытия на Большом проспекте. 

Спустя несколько часов дороги стали гораздо свободнее, и по состоянию на 20.30 пробки оцениваются в 4 балла.

Фото: "Яндекс.Карты". 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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