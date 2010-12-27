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На КАДе перевернулся мусоровоз. Дорогу усыпало отходами
Сегодня, 16:06
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IRINA_CHALKINA

На КАДе перевернулся мусоровоз. Дорогу усыпало отходами

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К счастью, никто не пострадал.

В четверг, 17 октября, на КАДе перевернулся мусоровоз. Содержимое грузовика высыпалось на дорогу. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцилент произошел на внутреннем кольце прямо перед постом ГАИ. Причина аварии выясняется.

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предполагают очевидцы

О пострадавших пока нет никакой информации. на месте работают правоохранители. 

Ранее мы сообщали о том, что появилось видео жесткого ДТП на Комендантском проспекте.

Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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