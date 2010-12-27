На КАДе перевернулся мусоровоз. Дорогу усыпало отходами

В четверг, 17 октября, на КАДе перевернулся мусоровоз. Содержимое грузовика высыпалось на дорогу. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Инцилент произошел на внутреннем кольце прямо перед постом ГАИ. Причина аварии выясняется.
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предполагают очевидцы
О пострадавших пока нет никакой информации. на месте работают правоохранители.
Ранее мы сообщали о том, что появилось видео жесткого ДТП на Комендантском проспекте.
Фото:дтп и чп петербург/вк
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