Футболист считает, что главный арбитр допустил ошибку во время полуфинала Евро-2020.

Петер Шмейхель назвал ошибкой назначение пенальти в матче Англия — Дания. Речь бывшего голкипера команда из Дании опубликована в Twitter-аккаунте издания beIN Sports. Решение арбитра о проведении пенальти в полуфинале Евро-2020 специалист считает большой ошибкой.

Споры будут идти очень долго, но это не пенальти. К сожалению, арбитр ошибся. Я знаю всеобщее мнение об этом пенальти. У меня весь телефон в сообщениях, что это не одиннадцатиметровый. В любом случае, мы очень гордимся датской сборной. Петер Шмейхель, экс-вратарь сборной Дании

Напомним, что матч в рамках Евро-2020 проводился на лондонском стадионе "Уэмбли". Судья назначил дополнительное время. На 103-й минуте игры главный арбитр назначил пенальти. Это произошло после падения в штрафной зоне полузащитника английской команды Рахима Стерлинга. Форвард англичан Гарри Кейн не реализовал пенальти, но отправил мяч в сетку ворот на добивании.

Слуцкий: в моменте с пенальти в матче Англии и Дании фола на Стерлинге не было. Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Данией на Евро-2020. Тренер сборной Дании считает спорным пенальти в матче с Англией на Евро.

Видео: Twitter / beIN SPORTS