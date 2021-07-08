Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Данией на Евро-2020

Главный тренер Англии рассказал о том, что его спортсмены заслужили победу в полуфинале Евро-2020.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Данией в полуфинальном матче Евро-2020. На пресс-конференции специалист уточнил, что заранее понимал, что сражение будет против отличной команды, у которой оказалась огромная поддержка. При этом спикер уточнил, что противник выдохся к концу игры.

Я видел мяч на поле и не знал, как судьи расценят это. Однако я видел матч в Англии, где в такой же ситуации забитый мяч не был отменен. Я плохо видел эпизод с пенальти, как и многие из нас. Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии

Эксперт призвал обратиться к статистическим данным и посмотреть на число сейвов вратаря Каспера. По мнению британца, национальная команда создала больше моментов для гола, поэтому заслужила победу в полуфинальной игре. При этом Саутгейт может понять комментарии профессионалов о неоднозначности решения арбитра с назначением пенальти

Напомним, что судья указал на 11-метровую отметку после падения в штрафной футболиста Стерлинга. Англичанин Гарри Кейн не сумел забить мяч в ворота противника первым ударом, но добил после сэйва вратаря датчан Каспера Шмейхеля.

Тренер сборной Дании считает спорным пенальти в матче с Англией на Евро.

Фото и видео: © UEFA EURO 2020