Англия вышла в финал Евро-2020

Сборная Англии обыграла Данию в полуфинальном матче Евро-2020. Победителя соперниками пришлось выявлять в дополнительное время.
Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Первый гол в матче на 30-минуте со штрафного забил полузащитник Миккель Дамсгор. Через 9 минут в ходе атаки англичан капитан Дании Симон Кьер срезал мяч в свои ворота. Победный гол англичан забил нападающий Харри Кейн, забивший с добивания после неудачного пенальти на 104-минуте игры.
Отметим, что англичане впервые в своей истории вышил в финал Евро. 11 июня команда Гарета Саутгейта сыграет против сборной Италии на стадионе "Уэмбли".
Видео: Instagram / billielalia
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