Англия вышла в финал Евро-2020

Сборная трех львов впервые в истории сыграет в главном матче континентального первенства.

Сборная Англии обыграла Данию в полуфинальном матче Евро-2020. Победителя соперниками пришлось выявлять в дополнительное время.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Первый гол в матче на 30-минуте со штрафного забил полузащитник Миккель Дамсгор. Через 9 минут в ходе атаки англичан капитан Дании Симон Кьер срезал мяч в свои ворота. Победный гол англичан забил нападающий Харри Кейн, забивший с добивания после неудачного пенальти на 104-минуте игры.

Отметим, что англичане впервые в своей истории вышил в финал Евро. 11 июня команда Гарета Саутгейта сыграет против сборной Италии на стадионе "Уэмбли".

Видео: Instagram / billielalia