Тренер сборной Дании считает спорным пенальти в матче с Англией на Евро

Каспер Юльманн прокомментировал решение арбитра в матче полуфинала Евро-2020 против Англии.

Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Юльманн заявил, что перед пенальти в ворота сборной Дании в полуфинальной игре с Англией на поле было два мяча. Такое заявление специалист сделал журналистам BT.

Перед пенальти довольно долго на поле было два мяча. Я сигнализировал об этом арбитру, но он не свистнул. Я не вижу пенальти. Тяжело проиграть матч таким образом и вылетать таким образом. Раздражает, когда такое происходит. Жалко команду. Каспер Юльманн, главный тренер национальной команды по футболу Дании

Напомним, что игра проводилась на лондонском стадионе "Уэмбли" вечером 7 июля. Она завершилась счетом 2:1 в пользу спортсменов из Великобритании. На 103 минуте матча основной арбитр указал на 11-метровую отметку после падения в штрафной полузащитника Рахима Стерлинга (сборная Англии). Форвард Гарри Кейн не смог реализовать пенальти, но отправил мяч в сетку ворот на добивании.

Слуцкий: в моменте с пенальти в матче Англии и Дании фола на Стерлинге не было.

Фото и видео: © UEFA EURO 2020