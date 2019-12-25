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Слуцкий: в моменте с пенальти в матче Англии и Дании фола на Стерлинге не было
Сегодня, 11:16
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Слуцкий: в моменте с пенальти в матче Англии и Дании фола на Стерлинге не было

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Футбольное профессиональное сообщество спорит относительно проведенного в мачте пенальти.

Главный тренер российского клуба "Рубин" Леонид Слуцкий считает, что в моменте с пенальти в матче Англии и Дании фола на Стерлинге не было. Такое заявление специалист сделал в эфире Первого канала. 

По мне, спорный момент. Надо смотреть на правую ногу Меле. Он ее поставил до того, как Стерлинг уже упал, и не было касания. Мое мнение, что не было нарушения правил. Стерлинг уже падал и до контакта с Йенсеном. Вопрос только в том, было ли касание Меле.

Леонид Слуцкий, тренер РФ

Мнение о пенальти разделило европейское общество. Многие назвали этот момент спорным, другие - ошибочным. С позицией Слуцкого согласился главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер. В эфире венгерского телеканала beIN Sports эксперт объяснил, что он полагает, что пенальти не было.

Момент был неоднозначный, несмотря на уверенность Маккели в собственном решении. И я не понимаю, почему отвечавшие за VAR арбитры не позвали Маккели посмотреть эпизод еще раз на мониторе.

Арсен Венгер, тренер

Жозе Моуринью также не согласен с решением судьи Маккели. Экс-главный тренер таких британских команд как "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" уверен, что пенальти не было. При этом он уверен, что англичане заслужили победу, так как играли фантастически.

Еще больше вопросов у меня вызывают действия бригады VAR, не пригласившей Маккели на видеопросмотр. Не поймите неправильно, я счастлив, что англичане выиграли. Но как футбольный эксперт я разочарован назначением этого пенальти.

слова Моуриньо на talkSPORT

Англия вышла в финал Евро-2020.

Фото: Pixabay.com

Теги: англия, великобритания, дания, евро-2020, леонид слуцкий, пенальти, полуфинал, чемпионат европы
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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