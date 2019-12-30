Песков объяснил роль Путина в обмене пленными между Киевом и Донбассом

Россия только продвигала диалог между участниками.

В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе. Дмитрий Песков заявил, что в процессе участвуют только Киев и Донбасс. Президент России никак не влияет на данное событие. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации президента РФ.

Обмен осуществляется между сторонами конфликта. Россия к оным отношения не имеет прокомментировал Песков

По информации от спикера, Путин может лишь использовать собственный авторитет, чтобы продвигать диалог между участниками. Также неправильно думать, что Россия берет ответственность за тех граждан, которые оказались освобождены в результате обмена.

Напомним, что 29 декабря стороны обменялись пленными, чего не было уже два года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, а 76 вернулись в столицу Украины. В рамках передачи состоялось возвращение домой бойцов спецподразделения "Беркут". Последних обвиняли в организации протестов в 2014 годах.

Ранее Piter.tv писал о том, что Владимир Зеленский встретил освобожденных украинцев в аэропорту Киева.

Видео: YouTube/News-Front, 112 Украина