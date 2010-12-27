Владимир Зеленский встретил освобожденных украинцев в аэропорту Киева

Президент пожал руки освобожденным военным.

Владимир Зеленский встретил освобожденных украинцев в киевском аэропорту "Борисполь". Глава страны лично прибыл к трапу самолета с украинцами, которые прибыли из ДНР. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Ранее самолет вылетел с 76 пассажирами с военного аэродрома в Харьковской области. По прибытию борта президент пожал руки освобожденным военным

Напомним, что обмен пленными с Донбассом состоялся 29 декабря. Это событие стало единственным за последние два года. Киев передал властям ДНР и ЛНР более 120 человек, те в свою очередь - 76 бойцов.

Ранее Piter.tv писал о том, что ДНР и ЛНР завершили обмен пленными с Киевом.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

