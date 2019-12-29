  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:58
22
fvbykov
Код вставки плеера

ДНР и ЛНР завершили обмен пленными с Киевом

0 0

На КПП в Горловке состоялся первый трехсторонний обмен за два года.

В воскресенье, 29 декабря, представители официального Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) провели обмен пленными. Тема обмена между тремя сторонами конфликта оживилась после "нормандского" саммита в Париже, который состоялся в начале декабря. После этого контактная группа начала согласовывать списки.

Как отметила представитель ЛНР Ольга Кобцева, в республику прибыли 63 человека, а в Киев проследовали 25 пленных. В свою очередь, в ДНР рассказали, что на украинской стороне обмена оказался 51 человек, а 61 сторонник самопровозглашенной республик вернулся на Донбасс.

Ранее мы сообщили о начале обмена и о том, сколько пленных со стороны Украины решили не участвовать в обмене c ДНР.

Видео: YouTube / НАШ

Теги: днр, лнр, обмен, пленные, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии