Стартовал процесс обмена пленными между ДНР, ЛНР и Украиной

Обмен происходит на КПП "Майорск" на окраине Горловки.

В воскресенье, 29 декабря, стартовала процедура обмена пленными трех сторон: самопровозглашенными Донецкой и Луганской народной республикой (ДНР, ЛНР) и Украиной.

Известно, что процесс происходит на линии соприкосновения сторон под Горловкой. Первыми на территорию Украины поедут представители ЛНР, затем украинские представители прибудут на КПП для показа пленных. Представители ДНР также отправились в "серую" зону конфликта между позициями сторон.

При этом количество пленных со стороны Киева, отправляемых в непризнанные республики, может увеличиться.

Ранее мы сообщали, что обмен должен был произойти до Нового года, как ранее об этом договорились политики на "нормандском саммите". Непризнанные республики должны передать Украине 55 человек, Киев вернет в ответ 87 человек, судя по предварительной информации.

В последний раз обмен между участниками конфликта на Донбассе состоялся в 2017 году.

Видео: YouTube / News-Front, 112 Украина