Обмен пленными с Киевом пройдет 29 декабря

Списки верифицируются, но уже есть первые сведения.

Обмен пленными ДНР и Киева пройдет 29 декабря 2019 года. Об этом сообщила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова. Чиновники согласовали дату обмена по принципу "всех установленных на всех установленных".

Событие произойдет еще до Нового года, как ранее об этом договорились политики на "нормандском саммите". ДНР должен передать Украине 55 человек, Киев вернет в ответ 87 человек. В пресс-службе заявили, что это предварительные данные, верификация списка продолжается.

В последний раз обмен между участниками состоялся еще в 2017 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом.

Фото: Pixabay.com

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